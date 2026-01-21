Dopo il successo di Dubai, la Virtus Bologna ospita il Fenerbahce campione in carica alla Virtus Arena. Saliou Niang e compagni vogliono continuare il loro percorso positivo davanti al proprio pubblico (8 vittorie in 10 partite), ma il Fener di Nik Melli e Wade Baldwin IV ha vinto cinque delle ultime sei gare di Eurolega. Palla a due in diretta su Sky Sport Basket e su NOW a partire dalle 20.30 col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

Un'altra grande notte di Eurolega in arrivo sui canali di Sky Sport. La Virtus Bologna di coach Dusko Ivanovic ospita alla Virtus Arena i campioni in carica del Fenerbahce, provando a mantenere il rendimento positivo che ha caratterizzato il loro percorso europeo davanti al proprio pubblico. Delle dieci gare disputate a Bologna infatti la Virtus ne ha vinte 8, anche se nell'ultima gara della scorsa settimana è arrivato un successo importante sul campo di Dubai - solamente il terzo in trasferta di questa Eurolega. Le Vu Nere dovranno fare a meno di nuovo di Luca Vildoza e Alen Smailagic, mentre dall'altra parte il Fenerbahce dopo un inizio balbettante è tornato tra le prime 6 squadre del continente, vincendo 5 delle ultime 6 gare di Eurolega. All'andata disputata a Istanbul è finita 66-64 con Nik Melli decisivo nel finale con il canestro del sorpasso e lo sfondamento preso su Alessandro Pajola: per vedere come finirà il ritorno bisognerà collegarsi alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.