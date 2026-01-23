Virtus Bologna-Stella Rossa alle 20.30 su Sky

Dopo il ko contro il Fenerbahce, la Virtus Bologna torna in campo alla Virtus Arena per affrontare la Stella Rossa di Belgrado. I campioni d’Italia ritrovano Luca Vildoza ma devono ancora fare a meno di Smailagic e Diarra. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

Contro il Fenerbahce la Virtus Bologna ha fatto un'ottima figura pur perdendo contro i campioni in carica dell'Eurolega, ma per evitare di chiudere un doppio turno europeo con due sconfitte servirà vincere questa sera contro la Stella Rossa. Alla Virtus Arena i campioni d'Italia dovranno fare i conti con un avversario ostico, che dopo un pessimo inizio di Eurolega si trova ora in decima posizione, quella che la Virtus vorrebbe raggiungere per rientrare nel discorso play-in. Una vittoria permetterebbe a Carsen Edwards (strepitoso nell'ultima partita con 35 punti) e compagni di tornare al 50% di vittorie e portarsi a una gara di distanza proprio dalla Crvena Zvezda; al contreario, una sconfitta potrebbe compromettere definitivamente la ricorsa alla post-season, mettendo troppe gare da recuperare da qui al termine della stagione. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.