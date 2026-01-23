Offerte Sky
Eurolega, Virtus Bologna-Stella Rossa alle 20.30 su Sky Sport Uno

Eurolega

Dopo il ko contro il Fenerbahce, la Virtus Bologna torna in campo alla Virtus Arena per affrontare la Stella Rossa di Belgrado. I campioni d’Italia ritrovano Luca Vildoza ma devono ancora fare a meno di Smailagic e Diarra. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

Contro il Fenerbahce la Virtus Bologna ha fatto un'ottima figura pur perdendo contro i campioni in carica dell'Eurolega, ma per evitare di chiudere un doppio turno europeo con due sconfitte servirà vincere questa sera contro la Stella Rossa. Alla Virtus Arena i campioni d'Italia dovranno fare i conti con un avversario ostico, che dopo un pessimo inizio di Eurolega si trova ora in decima posizione, quella che la Virtus vorrebbe raggiungere per rientrare nel discorso play-in. Una vittoria permetterebbe a Carsen Edwards (strepitoso nell'ultima partita con 35 punti) e compagni di tornare al 50% di vittorie e portarsi a una gara di distanza proprio dalla Crvena Zvezda; al contreario, una sconfitta potrebbe compromettere definitivamente la ricorsa alla post-season, mettendo troppe gare da recuperare da qui al termine della stagione. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.

Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Settimana negativa finora per le italiane in Eurolega. Milano perde sia a Madrid che in casa contro lo Zalgiris Kaunas e si allontana dalla zona play-in. Venerdì sera, dopo la sconfitta di mercoledì contro i campioni in carica del Fenerbahce, torna in campo la Virtus Bologna in casa contro la Stella Rossa OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS KAUNAS

