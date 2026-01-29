Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona play-in affrontando un Partizan in piena crisi. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna

Dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro Varese, per Milano arriva subito un nuovo impegno in Europa. All’Allianz Cloud arriva infatti il Partizan Belgrado, forse la delusione più profonda di questa stagione in Eurolega. I serbi occupano ora il terz’ultimo posto in classifica e arrivano da 7 sconfitte nelle ultime 10 partite. Per i ragazzi di coach Peppe Poeta, che sono a loro volta reduci da 3 sconfitte di fila, arriva quindi l’occasione di tornare alla vittoria e tenersi vicini l’obiettivo di strappare un posto al play-in. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna.