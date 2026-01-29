Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a tenere vive le speranze di agganciare la zona play-in affrontando un Partizan in piena crisi. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna
L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro Varese, per Milano arriva subito un nuovo impegno in Europa. All’Allianz Cloud arriva infatti il Partizan Belgrado, forse la delusione più profonda di questa stagione in Eurolega. I serbi occupano ora il terz’ultimo posto in classifica e arrivano da 7 sconfitte nelle ultime 10 partite. Per i ragazzi di coach Peppe Poeta, che sono a loro volta reduci da 3 sconfitte di fila, arriva quindi l’occasione di tornare alla vittoria e tenersi vicini l’obiettivo di strappare un posto al play-in. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna.
Non solo l’Olimpia su Sky
Oltre alla partita che vede coinvolta l’Olimpia, su Sky Sport Mix e in streaming su NOW alle 18.45 va in onda il derby turco tra Fenerbahce e Efes con il commento di Giuseppe Poggi, mentre in differita alle 22.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW spazio a Olympiacos e Barcellona con telecronaca a cura di Andrea Solaini.