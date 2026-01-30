Dopo le due dolorose sconfitte casalinghe contro Stella Rossa e Fenerbahce, la Virtus torna in campo in Europa per invertire la rotta e soprattutto non perdere contatto con la zona play-in. La trasferta sul campo del Monaco, però, non è delle più semplici, perché i ragazzi di coach Dusko Ivanovic si troveranno di fronte la squadra finalista nell’ultima edizione del torneo e che coltiva il sogno di riprovare a vincere l’Eurolega il prossimo maggio. Anche Nikola Mirotic e compagni, però, sono reduci da due sconfitte consecutive e nelle ultime settimane hanno mostrato alcune crepe nella struttura della squadra. Appuntamento dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.