Monaco-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che va in trasferta contro una delle migliori squadra dell’Eurolega per mantenere vive le speranze di agganciare la zona play-in. Diretta dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Dopo le due dolorose sconfitte casalinghe contro Stella Rossa e Fenerbahce, la Virtus torna in campo in Europa per invertire la rotta e soprattutto non perdere contatto con la zona play-in. La trasferta sul campo del Monaco, però, non è delle più semplici, perché i ragazzi di coach Dusko Ivanovic si troveranno di fronte la squadra finalista nell’ultima edizione del torneo e che coltiva il sogno di riprovare a vincere l’Eurolega il prossimo maggio. Anche Nikola Mirotic e compagni, però, sono reduci da due sconfitte consecutive e nelle ultime settimane hanno mostrato alcune crepe nella struttura della squadra. Appuntamento dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi. 

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il 25° turno di Eurolega si apre con la vittoria dell'Olimpia Milano, che torna al successo dopo tre sconfitte in fila superando il Partizan. Il Fenerbahce si prende il primo posto solitario approfittando del ko interno dell'Hapoel Tel Aviv col Bayern Monaco. La Virtus Bologna impegnata venerdì alle 19.30 sul campo del Monaco (diretta Sky Sport Basket) OLIMPIA MILANO-PARTIZAN: IL RACCONTO TUTTI GLI HIGHLIGHTS

Vai alla Fotogallery

