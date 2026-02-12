Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la pesante sconfitta sul campo dell’Olympiacos fa visita all’Efes e cerca una vittoria potenzialmente importante per la rincorsa di Bologna al play-in. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La Virtus, reduce dalla pesante sconfitta sul campo dell’Olympiacos, è chiamata subito a riprendere il suo cammino in Europa con la trasferta in casa dell’Efes. I turchi, al momento, sono penultimi nella classifica di Eurolega, ma hanno a roster talenti come il grande ex Isaia Cordinier, che però è in forse per un persistente dolore alla schiena, in grado di poter fare la differenza sulla singola partita, e sono guidati in panchina da un coach dal grande curriculum come Pablo Laso. Appuntamento dalle 18 per il prepartita e dalle 18.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.