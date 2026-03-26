Poeta spinge Milano: "Cinismo e continuità"

Dopo il ko contro il Monaco, l’Olimpia Milano si gioca le ultimissime chance di agganciare il play-in affrontando la Virtus Bologna nel derby italiano in Eurolega. "Dovremo mostrare la nostra miglior versione, dobbiamo migliorare per cinismo e continuità" ha detto coach Peppe Poeta. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

L'Olimpia Milano non può più permettersi passi falsi se vuole tenere in vita l’obiettivo di agganciare la zona play-in. Lo sa bene coach Peppe Poeta, che dopo la bruciante sconfitta sul campo del Monaco deve affrontare ora l’euroderby italiano con la Virtus Bologna: "È una partita in cui dovremo mostrare la miglior versione di noi stessi" ha spiegato l’allenatore di Milano. "Sappiamo cosa dobbiamo migliorare e in quali aspetti dobbiamo crescere: cinismo e la capacità di essere continui in tutti i 40 minuti, mancanze che abbiamo pagato caro nelle ultime partite di Eurolega". Contro le Vu Nere sarà la quinta sfida stagionale, col bilancio in parità sul 2-2: "Ci conosciamo bene: la chiave sarà difendere bene in transizione per contrastare la loro capacità di correre in campo aperto, e contenerli in uno contro uno". Appuntamento stasera alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.