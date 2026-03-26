Poeta spinge Milano: "Cinismo e continuità"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Eurolega, Poeta spinge Milano prima della Virtus: "Servono cinismo e continuità"

Eurolega

Dopo il ko contro il Monaco, l’Olimpia Milano si gioca le ultimissime chance di agganciare il play-in affrontando la Virtus Bologna nel derby italiano in Eurolega. "Dovremo mostrare la nostra miglior versione, dobbiamo migliorare per cinismo e continuità" ha detto coach Peppe Poeta. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

OLIMPIA-VIRTUS: PREVIEW - LE PAROLE DI IVANOVIC

L'Olimpia Milano non può più permettersi passi falsi se vuole tenere in vita l’obiettivo di agganciare la zona play-in. Lo sa bene coach Peppe Poeta, che dopo la bruciante sconfitta sul campo del Monaco deve affrontare ora l’euroderby italiano con la Virtus Bologna: "È una partita in cui dovremo mostrare la miglior versione di noi stessi" ha spiegato l’allenatore di Milano. "Sappiamo cosa dobbiamo migliorare e in quali aspetti dobbiamo crescere: cinismo e la capacità di essere continui in tutti i 40 minuti, mancanze che abbiamo pagato caro nelle ultime partite di Eurolega". Contro le Vu Nere sarà la quinta sfida stagionale, col bilancio in parità sul 2-2: "Ci conosciamo bene: la chiave sarà difendere bene in transizione per contrastare la loro capacità di correre in campo aperto, e contenerli in uno contro uno". Appuntamento stasera alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Il Round 33 si è aperto con la sconfitta in volata dell'Olimpia a Monaco, mentre la Virtus recupererà la sua gara interna contro il Paris Basketball martedì prossimo 31 marzo. Giovedì, invece, in diretta su Sky Sport arriva l'euroderby italiano tra Bologna e Milano. Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Olimpia-Virtus stasera alle 20.30 su Sky Sport Uno

Eurolega

Dopo la pesante sconfitta sul campo del Monaco, l’Olimpia Milano affronta il derby con la Virtus...

Ivanovic pre derby: "Non sarà come in campionato"

Eurolega

La Virtus Bologna affronta il derby italiano con l’Olimpia Milano con la consapevolezza di non...

Poeta spinge Milano: "Cinismo e continuità"

Eurolega

Dopo il ko contro il Monaco, l’Olimpia Milano si gioca le ultimissime chance di agganciare il...

L’Olimpia cade a Monaco: Milano ko 90-85

Eurolega

Sul campo del Monaco l’Olimpia comincia fortissimo, va avanti in doppia cifra già nel 1° quarto...

Monaco-Milano alle 19 su Sky Sport Basket

Eurolega

Ultima chiamata play-in per l’Olimpia Milano, che nel doppio turno di questa settimana si gioca...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS