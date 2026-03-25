Olimpia-Virtus giovedì alle 20.30 su Sky Sport Uno

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Eurolega, Olimpia Milano-Virtus Bologna giovedì alle 20.30 su Sky Sport Uno

Eurolega

Dopo la pesante sconfitta sul campo del Monaco, l’Olimpia Milano affronta il derby con la Virtus Bologna per tenere in piedi le ultimissime speranze di agganciare il decimo post che vale il play-in. Appuntamento giovedì 26 marzo alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

Il derby d’Italia si tinge di Europa per il 34° turno di Eurolega, mettendo di fronte le due grandi del nostro basket. Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano per la quinta volta in stagione in una sfida che fino a questo momento ha sempre visto trionfare la squadra di casa. Milano ha vinto le prime due partite disputate, quella di fine settembre in Supercoppa e quella di metà dicembre in campionato; Bologna invece ha vinto sia a gennaio in Eurolega che a metà marzo in campionato davanti al proprio pubblico.

Giovedì 26 marzo alle 20.30 (diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi) si trovano per una campagna europea che l’Olimpia deve cercare di tenere disperatamente in piediil ko sul campo del Monaco ha complicato incredibilmente la situazione per Milano, che ora può solo vincere tutte le cinque partite che le rimangono e sperare in incroci che la favoriscano davanti a lei. Una strada complicata anche dal fatto che la squadra di coach Peppe Poeta è scivolata al 13° posto in classifica, solo una posizione davanti alla Virtus che invece con un record di 13 vittorie e 19 sconfitte non può più recuperare per agganciare la post-season. Rimane però l’orgoglio da difendere e, soprattutto, un messaggio da mandare in ottica campionato, con Bologna che vuole rifarsi dopo il ko subito a Reggio Emilia e difendere il primo posto, che potrebbe voler dire un incrocio con Milano (attualmente quarta) al secondo turno dei playoff di LBA che scatteranno a maggio, tutti da seguire in diretta sui canali di Sky Sport.

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Il Round 33 si è aperto con la sconfitta in volata dell'Olimpia a Monaco, mentre la Virtus recupererà la sua gara interna contro il Paris Basketball martedì prossimo 31 marzo. Giovedì, invece, in diretta su Sky Sport arriva l'euroderby italiano tra Bologna e Milano. Tutta l'Eurolega è in esclusiva su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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