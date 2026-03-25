Olimpia-Virtus giovedì alle 20.30 su Sky Sport Uno

Il derby d’Italia si tinge di Europa per il 34° turno di Eurolega , mettendo di fronte le due grandi del nostro basket. Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano per la quinta volta in stagione in una sfida che fino a questo momento ha sempre visto trionfare la squadra di casa. Milano ha vinto le prime due partite disputate , quella di fine settembre in Supercoppa e quella di metà dicembre in campionato; Bologna invece ha vinto sia a gennaio in Eurolega che a metà marzo in campionato davanti al proprio pubblico.

Giovedì 26 marzo alle 20.30 (diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi) si trovano per una campagna europea che l’Olimpia deve cercare di tenere disperatamente in piedi: il ko sul campo del Monaco ha complicato incredibilmente la situazione per Milano, che ora può solo vincere tutte le cinque partite che le rimangono e sperare in incroci che la favoriscano davanti a lei. Una strada complicata anche dal fatto che la squadra di coach Peppe Poeta è scivolata al 13° posto in classifica, solo una posizione davanti alla Virtus che invece con un record di 13 vittorie e 19 sconfitte non può più recuperare per agganciare la post-season. Rimane però l’orgoglio da difendere e, soprattutto, un messaggio da mandare in ottica campionato, con Bologna che vuole rifarsi dopo il ko subito a Reggio Emilia e difendere il primo posto, che potrebbe voler dire un incrocio con Milano (attualmente quarta) al secondo turno dei playoff di LBA che scatteranno a maggio, tutti da seguire in diretta sui canali di Sky Sport.