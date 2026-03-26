Ivanovic pre derby: "Non sarà come in campionato"

La Virtus Bologna non ha più nulla da chiedere a questa Eurolega, avendo un record di 13-19 ed essendo ormai fuori dalla corsa al play-in. La stagione però è ancora molto lunga e se c’è una partita per la quale è necessario impegnarsi sul serio è quella contro l’Olimpia Milano, già affrontata quattro volte in stagione (2-2 il bilancio finora tra Supercoppa, campionato e Eurolega) e possibile avversaria anche ai prossimi playoff di LBA. "Abbiamo giocato dieci giorni fa contro Milano, ma questa sarà una partita completamente diversa" ha detto coach Dusko Ivanovic. "Sarà una partita difficile perché veniamo da due gare in cui non abbiamo giocato come una vera squadra, perdendo energia e identità. Se vogliamo battere Milano, abbiamo assolutamente bisogno di ritrovare quelle due cose e rimetterci in carreggiata". In questa parte di stagione sta trovando sempre più spazio anche Francesco Ferrari, arrivato a gennaio da Cividale: "Un’altra partita contro Milano in pochi giorni porta vantaggio e svantaggi. Dovremo fare come nell’ultima gara contro di loro: avere una difesa solida per limitarli nel pitturato, specialmente a rimbalzo. E sarà importante fermare il loro contropiede". Appuntamento stasera alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.