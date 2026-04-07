Virtus e Olimpia hanno entrambe perso ormai le speranze di agganciare il play-in, ma la loro stagione in Eurolega non è ancora terminata. Bologna, in piena crisi dopo la sconfitta casalinga in campionato contro Venezia di domenica sera, ospita il Bayern, che a sua volta ha poco o nulla da chiedere alla regular season. Milano, invece, fa visita al Valencia, vera e propria sorpresa della stagione in Eurolega e ancora in corsa per la vetta della classifica. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW con Andrea Solaini e Matteo Soragna per Virtus-Bayern e su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con Geri De Rosa e Andrea Meneghin per Valencia-Milano.