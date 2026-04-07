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Virtus e Olimpia contro Bayern e Valencia: dove vedere le partite in tv e streaming

Eurolega

Doppio impegno europeo in contemporanea per la Virtus, che ospita il Bayern, e per l’Olimpia, che vola a Valencia. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Max per Bologna e su Sky Sport Basket per Milano, oltre che in streaming su NOW 

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Virtus e Olimpia hanno entrambe perso ormai le speranze di agganciare il play-in, ma la loro stagione in Eurolega non è ancora terminata. Bologna, in piena crisi dopo la sconfitta casalinga in campionato contro Venezia di domenica sera, ospita il Bayern, che a sua volta ha poco o nulla da chiedere alla regular season. Milano, invece, fa visita al Valencia, vera e propria sorpresa della stagione in Eurolega e ancora in corsa per la vetta della classifica. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW con Andrea Solaini e Matteo Soragna per Virtus-Bayern e su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con Geri De Rosa e Andrea Meneghin per Valencia-Milano.

 

Non solo Virtus e Olimpia su Sky

 

Oltre alla partita che vede coinvolte le due squadre italiane, alle 18.45 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW va in scena anche il big match tra Hapoel Tel Aviv e Fenerbahce con la telecronaca di Giovanni Poggi.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

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