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Olimpia Milano-Bayern Monaco: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che ospita il Bayern in una sfida tra due squadre deluse dalla regular season e alla ricerca di una vittoria per provare a migliorare comunque il record con cui chiuderanno la loro annata europea. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Olimpia e Bayern non hanno molto da chiedere a questo finale di stagione in Eurolega, perché entrambe sono fuori anche dalla corsa al play-in. Nello scontro diretto tra le due squadre, però, non dovrebbero mancare gli spunti di interesse, anche perché entrambe sono alla ricerca di una vittoria che ne possa rilanciare le ambizioni nei rispettivi campionati nazionali. Diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina.

 

Non solo l’Olimpia su Sky

 

Oltre alla partita che vede coinvolta l’Olimpia, su Sky Sport Mix e in streaming su NOW alle 19.45 va in onda il big match tra Fenerbahce e Real Madrid commentato da Davide Fumagalli. 

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

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