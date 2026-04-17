Play-in e playoff Eurolega: il TABELLONE

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Eurolega, definiti play-in e playoff: tabellone e calendario partite

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Concluse le 38 giornate della regular season, per l'Eurolega è arrivato il momento di tuffarsi nella post-season. Si comincia con le sfide del play-in per le ultime due posizioni del tabellone (in diretta su Sky Sport Basket il 21 e il 24 aprile), mentre sono già definite due delle quattro serie che cominceranno martedì 28 aprile per arrivare alle Final Four del weekend del 22-24 maggio. Ecco tutte le sfide

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