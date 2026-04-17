Play-in e playoff Eurolega: il TABELLONE

Concluse le 38 giornate della regular season, per l'Eurolega è arrivato il momento di tuffarsi nella post-season. Si comincia con le sfide del play-in per le ultime due posizioni del tabellone (in diretta su Sky Sport Basket il 21 e il 24 aprile), mentre sono già definite due delle quattro serie che cominceranno martedì 28 aprile per arrivare alle Final Four del weekend del 22-24 maggio. Ecco tutte le sfide
- Martedì 21 aprile (diretta Sky Sport Basket)
- Chi vince affronta Valencia al primo turno dei playoff
- Chi perde affronta la vincente tra Stella Rossa e Barcellona
- Martedì 21 aprile (diretta Sky Sport Basket)
- Chi vince affronta la perdente tra Panathinaikos e Monaco
- Chi perde è eliminato
- Venerdì 24 aprile (diretta Sky Sport Basket)
- Chi vince affronta l’Olympiacos al primo turno dei playoff
- Chi perde è eliminato
- L'Olympiacos affronterà la squadra uscente dal play-in con la testa di serie numero 8 tra la perdente di Panathinaikos-Monaco e la vincente di Barcellona-Stella Rossa
- Valencia affronterà la squadra uscente dal play-in con la testa di serie numero 7 tra la vincente di Panathinaikos-Monaco