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Serie A Basket, le qualificate ai playoff: Bologna, Brescia, Venezia e Milano già sicure

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Dopo la conclusione della 23^ giornata di regular season, sono quattro le squadre che hanno già conquistato la matematica certezza di partecipare ai playoff: Bologna, Brescia, Milano e Venezia. Per il resto il campionato resta aperto, anche per la corsa per evitare l’unica retrocessione derivata dall’esclusione a stagione in corso di Trapani

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