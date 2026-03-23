Serie A Basket, le qualificate ai playoff: Bologna, Brescia, Venezia e Milano già sicure
Dopo la conclusione della 23^ giornata di regular season, sono quattro le squadre che hanno già conquistato la matematica certezza di partecipare ai playoff: Bologna, Brescia, Milano e Venezia. Per il resto il campionato resta aperto, anche per la corsa per evitare l’unica retrocessione derivata dall’esclusione a stagione in corso di Trapani
- Come ormai da tradizione, saranno le prime 8 classificate al termine della stagione regolare a sfidarsi ai playoff con i classici incroci 1-8, 2-7, 3-6 e 4-5 e a seguire le due semifinali e quindi la finalissima che assegnerà lo scudetto
- L’esclusione di Trapani per motivi amministrativi e legali a stagione in corso ha trasformato il campionato da 16 a 15 squadre, dimezzando quindi anche il numero di retrocessioni. Sarà quini solo l’ultima in classifica, al momento Treviso, al termine della regular season a scendere di categoria
- Virtus Bologna
- Brescia
- Reyer Venezia
- Olimpia Milano