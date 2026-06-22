Dopo aver fallito il ritorno alle Final Four, il Panathinaikos punta a tornare presto sul trono d’Europa. È ufficiale il ritorno in panchina di una leggenda come Zeljko Obradovic, che ha firmato un contratto di tre anni col club greco. Secondo quanto riportato, l’accordo è per il valore complessivo di 12 milioni di euro ed è considerato il contratto più alto nella storia del basket europeo per un allenatore. Obradovic è già stato a lungo sulla panchina del Pana, guidandolo dal 1999 al 2012 vincendo ben 11 titoli nazionali, 7 coppe di Grecia e soprattutto per cinque volte alla conquista dell’Eurolega. Dopo l’esperienza in Grecia Obradovic aveva allenato in Turchia al Fenerbahce (vincendo la sua nona Eurolega della carriera nel 2016-17) e al Partizan fino allo scorso novembre quando ha rassegnato le sue dimissioni. "Come se non fosse passato un giorno" si legge sul tweet con cui la squadra ha annunciato il suo ritorno, nel quale appare con l’allenatore uscente Ergin Ataman.

Approfondimento Il Maestro, la pallacanestro di Zelimir Obradovic