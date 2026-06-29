Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mirotic in uscita dal Monaco: quattro big di Eurolega inseguono l’ex Olimpia

Eurolega

Reduce da un’annata complicata al Monaco, che nella prossima stagione giocherà in Eurocup, Nikola Mirotic sembra destinato a lasciare il Principato e sulle sue tracce ci sarebbero già quattro big di Eurolega. Perché l’ex Olimpia, anche a 35 anni compiuti, è ritenuto in grado di fare la differenza ai massimi livelli

EUROLEGA 206-27: FORMATO E SQUADRE DELLA PROSSIMA STAGIONE

Giusto un anno fa Nikola Mirotic chiudeva la sua avventura, durata due anni, all’Olimpia e lasciava Milano con destinazione Monaco. L’idea era quella di provare a vincere l’Eurolega nel Principato e in effetti, prima che problemi finanziari minassero l’andamento della stagione della squadra, il Monaco aveva messo in mostra potenzialità davvero notevoli. La vittoria del campionato francese, poi, non è bastata a salvare l’annata dei monegaschi, che nel frattempo sono passati dal disputare l’Eurolega alla ‘retrocessione’ in Eurocup. E per Mirotic sembra quindi già arrivato il momento di cambiare nuovamente aria.

Mirotic e l’Eurolega che conta

Anche a 35 anni, d’altronde, l’ex Real e Barcellona continua a essere uno dei talenti più importanti d’Europa. Normale, quindi, che sulle sue tracce ci siano già diverse inseguitrici, tutte tra le probabili big della prossima Eurolega. Secondo i rumors di mercato sulle sue tracce si sarebbero infatti sia il Fenerbahce che l’Efes, e qualcuno suggerisce un possibile inserimento di una terza turca come il Besiktas, che in Eurolega ha preso il posto proprio del Monaco. In seconda fila ci sarebbero poi il Partizan Belgrado e delle due squadre di Tel Avivi, Hapoel e Maccabi. Di certo, per ora, sembra esserci il fatto che anche nella prossima stagione Mirotic sarà tra i protagonisti della massima competizione continentale per club

Approfondimento

Amichevole, Slovenia-Italia 83-86: gli highlights

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Tony Parker sarà l’allenatore dell’ASVEL

Eurolega

Già presidente e socio principale della società dal 2014, da ieri sera Tony Parker è diventato...

L'Italia concede il bis: battuta anche la Slovenia

Basket

L'Italbasket si impone 86-83 a Celje contro la Slovenia e vince anche la seconda amichevole dopo...

Brescia, Ferrari: "Si può ripartire da A2 o B"

in conferenza

L'ex proprietario della Germani Brescia, Mauro Ferrari, ha spiegato in conferenza i motivi legati...

Slovenia-Italia alle 20 su Sky Sport Uno e Basket

Basket

Dopo la bella vittoria contro la Croazia, l’Italbasket torna in campo per la seconda amichevole...

Eurocup 2026-2027 con 6 italiane: due a Roma

eurocup

L'Italia è il Paese più rappresentato nella prossima stagione di Eurocup con ben sei squadre:...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS