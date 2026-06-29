Mirotic in uscita dal Monaco: quattro big di Eurolega inseguono l’ex Olimpia

Reduce da un’annata complicata al Monaco, che nella prossima stagione giocherà in Eurocup, Nikola Mirotic sembra destinato a lasciare il Principato e sulle sue tracce ci sarebbero già quattro big di Eurolega. Perché l’ex Olimpia, anche a 35 anni compiuti, è ritenuto in grado di fare la differenza ai massimi livelli

Giusto un anno fa Nikola Mirotic chiudeva la sua avventura, durata due anni, all’ Olimpia e lasciava Milano con destinazione Monaco . L’idea era quella di provare a vincere l’ Eurolega nel Principato e in effetti, prima che problemi finanziari minassero l’andamento della stagione della squadra, il Monaco aveva messo in mostra potenzialità davvero notevoli. La vittoria del campionato francese, poi, non è bastata a salvare l’annata dei monegaschi, che nel frattempo sono passati dal disputare l’Eurolega alla ‘retrocessione’ in Eurocup . E per Mirotic sembra quindi già arrivato il momento di cambiare nuovamente aria.

Mirotic e l’Eurolega che conta

Anche a 35 anni, d’altronde, l’ex Real e Barcellona continua a essere uno dei talenti più importanti d’Europa. Normale, quindi, che sulle sue tracce ci siano già diverse inseguitrici, tutte tra le probabili big della prossima Eurolega. Secondo i rumors di mercato sulle sue tracce si sarebbero infatti sia il Fenerbahce che l’Efes, e qualcuno suggerisce un possibile inserimento di una terza turca come il Besiktas, che in Eurolega ha preso il posto proprio del Monaco. In seconda fila ci sarebbero poi il Partizan Belgrado e delle due squadre di Tel Avivi, Hapoel e Maccabi. Di certo, per ora, sembra esserci il fatto che anche nella prossima stagione Mirotic sarà tra i protagonisti della massima competizione continentale per club.