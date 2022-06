Shengelia guida la Virtus contro Milano

Dall’altra parte dell’oceano, dove sono esperti in queste cose, si dice che una serie di playoff non comincia fino a quando una delle due squadre non vince in trasferta. Ecco, allora quello per lo scudetto tra Bologna e Milano è cominciata…prima di cominciare. Con la vittoria in gara 1 l’Olimpia, oltre a ribaltare il fattore campo, ha anche costretto in qualche maniera la Virtus a fare i conti con se stessa. Ma in America si dice anche: “Mai sottovalutare il cuore di un campione”, e la Virtus di campioni sul parquet può metterne più di uno. Una volta neutralizzata la connection offensiva Chacho-Hines fatta di pick and roll veloci e devastanti, la Virtus si è trovata con una certezza in più e, anche se le percentuali, in gara 1 come in gara 2, non sono state certo incredibili, ha concentrato le sue forze a vincere la battaglia ai rimbalzi per avere seconde opportunità. Poi, come al solito, la ferocia fisica è stata sempre lì a fare capolino, e gli scontri proibiti dal regolamento ma non dalla mentalità dei giocatori hanno reso il tutto ancor più avvincente