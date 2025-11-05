Brescia-Milano alle 18.30 su Sky: risultato LIVE

Un mese dopo la finale di Supercoppa, Brescia e Milano si affrontano per una sfida d’alta quota in campionato. Il derby lombardo mette in palio il possibile sorpasso su Tortona per raggiungere la Virtus Bologna in vetta alla classifica. La partita in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW a partire dalle 18.30 con telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin, e interviste a cura di Gaia Accoto

Sfida d'alta classifica in scena a Brescia, dove la Germani padrona di casa ospita l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina e Peppe Poeta, al primo ritorno da avversario sul campo dove è stato protagonista nella scorsa stagione. La partita delle 18.30 mette in palio il primo posto in classifica al fianco della Virtus Bologna, vincitrice ieri a Varese nell’anticipo della sesta giornata, e una rivincita della finale di Supercoppa di un mese fa nella quale Milano ebbe la meglio. Entrambe le squadre hanno un record di 4-1 (lo stesso di Tortona, che però disputerà la sua gara di campionato solo il prossimo 12 novembre) e vogliono continuare il momento positivo in LBA, affidandosi da una parte alla coppia Amedeo Della Valle-Miro Bilan e dall’altra ai possibili rientri di Zach LeDay e Josh Nebo, prima di volare a Istanbul per affrontare l’Efes in Eurolega (diretta venerdì alle 18.30 su Sky Sport Basket).