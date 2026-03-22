Serie A

La 22^ giornata di LBA si chiude col successo della Virtus Bologna, che tiene Milano a distanza e mantiene il primo posto. Nell'altro anticipo Trieste batte Trento e la tiene dietro in classifica. Nel lunch match Reggio Emilia passa a Sassari, mentre nel pomeriggio arrivano i successi di Brescia, Cantù e Varese. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET