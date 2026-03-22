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Serie A Basket, Milano-Sassari su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Serie A

La 23^ giornata di Serie A di basket si gioca tutta domenica pomeriggio, aperta dalla sfida dell’Unipol Forum tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin. Alle 19.30 Reggio Emilia-Virtus Bologna sempre su Sky Sport Basket e NOW

 

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©Getty

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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 22^ giornata di LBA si chiude col successo della Virtus Bologna, che tiene Milano a distanza e mantiene il primo posto. Nell'altro anticipo Trieste batte Trento e la tiene dietro in classifica. Nel lunch match Reggio Emilia passa a Sassari, mentre nel pomeriggio arrivano i successi di Brescia, Cantù e Varese. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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