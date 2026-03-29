Milano si scioglie, Udine vince in rimonta

Come all'andata, Milano e Udine regalano un match tiratissimo e anche al PalaCarnerà si arriva ad un finale thrilling, con l'Apu che la spunta 86-83 in rimonta nella 24a giornata. Secondo stop nelle ultime tre giornate per la squadra di Peppe Poeta che paga le fatiche di Eurolega, e non bastano i 19 punti di Mannion. Viceversa Udine torna alla vittoria dopo tre sconfitte, si impone con un ultimo periodo da 30 a 20, e si gode i 25 punti di Christon e i 16 di Alibegovic
Domenica amara per Milano che perde in volata 86-83 a Udine nella 24a giornata di Serie A, al termine di una settimana intensa col doppio turno di Eurolega e i match con Monaco, perso, e Virtus Bologna, vinto. La squadra di Peppe Poeta comanda per gran parte della sfida ma nel finale viene rimontata e sorpassata dalla maggior energia dell'Apu, che torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. L'Olimpia resta dunque ferma a 32, terza con Venezia, mentre Udine sale a 18, mette un'ipoteca sulla salvezza e tiene vivo il sogno playoff.
La partita del PalaCarnera vede Milano praticamente sempre avanti, 40-34 all'intervallo e +10 a inizio quarto periodo sul 66-56. Nel finale però, sotto ancora 77-69, Udine piazza un break di 11-0 coi canestri di Bendzius, di Alibegovic e di Christon, e va davanti. Da lì è un botta e risposta, l'Olimpia risale da -5 a -2 con una tripla di Mannion, ma dopo il libero dell'86-83 di Christon è Brooks a fallire la tripla del possibile pareggio e quindi dell'overtimo, lo stesso Brooks che aveva deciso il match d'andata all'Allianz Cloud con una bomba sulla sirena.
Decisivo Christon, 25 punti, per Udine anche 16 con 6 assist di Alibegovic, 12 di Bendzius e 4 con 10 rimbalzi di Spencer. A Milano non bastano i 19 punti di un positivo Mannion, i 16 di un gigantesco Nebo e gli 11 di Brooks ma con 0 su 7 da tre (5 su 22 di squadra per l'Olimpia): ora la squadra di Peppe Poeta dovrà ritrovare le forze in vista della gara di giovedì in Eurolega in casa di Paris Basket, LIVE su Sky Sport.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 24^ giornata di LBA vede la caduta di tutte le prime della classifica che non cambia in vetta, con la Virtus Bologna che osservava il turno di riposo. Stop per Brescia, per Venezia, per Milano e per Tortona, ci sono vittorie per Reggio Emilia, la settima di fila, per Trento, per Udine, per Varese e per Cremona con Napoli. In fondo da segnalare il successo di Cantù e quello del fanalino di coda Treviso in casa di Sassari. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET