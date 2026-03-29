Milano si scioglie, Udine vince in rimonta

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Serie A, Milano si scioglie nel finale, Udine vince in rimonta 86-83

Serie A

Come all'andata, Milano e Udine regalano un match tiratissimo e anche al PalaCarnerà si arriva ad un finale thrilling, con l'Apu che la spunta 86-83 in rimonta nella 24a giornata. Secondo stop nelle ultime tre giornate per la squadra di Peppe Poeta che paga le fatiche di Eurolega, e non bastano i 19 punti di Mannion. Viceversa Udine torna alla vittoria dopo tre sconfitte, si impone con un ultimo periodo da 30 a 20, e si gode i 25 punti di Christon e i 16 di Alibegovic

 

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Domenica amara per Milano che perde in volata 86-83 a Udine nella 24a giornata di Serie A, al termine di una settimana intensa col doppio turno di Eurolega e i match con Monaco, perso, e Virtus Bologna, vinto. La squadra di Peppe Poeta comanda per gran parte della sfida ma nel finale viene rimontata e sorpassata dalla maggior energia dell'Apu, che torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. L'Olimpia resta dunque ferma a 32, terza con Venezia, mentre Udine sale a 18, mette un'ipoteca sulla salvezza e tiene vivo il sogno playoff.

 

La partita del PalaCarnera vede Milano praticamente sempre avanti, 40-34 all'intervallo e +10 a inizio quarto periodo sul 66-56. Nel finale però, sotto ancora 77-69, Udine piazza un break di 11-0 coi canestri di Bendzius, di Alibegovic e di Christon, e va davanti. Da lì è un botta e risposta, l'Olimpia risale da -5 a -2 con una tripla di Mannion, ma dopo il libero dell'86-83 di Christon è Brooks a fallire la tripla del possibile pareggio e quindi dell'overtimo, lo stesso Brooks che aveva deciso il match d'andata all'Allianz Cloud con una bomba sulla sirena.

 

Decisivo Christon, 25 punti, per Udine anche 16 con 6 assist di Alibegovic, 12 di Bendzius e 4 con 10 rimbalzi di Spencer. A Milano non bastano i 19 punti di un positivo Mannion, i 16 di un gigantesco Nebo e gli 11 di Brooks ma con 0 su 7 da tre (5 su 22 di squadra per l'Olimpia): ora la squadra di Peppe Poeta dovrà ritrovare le forze in vista della gara di giovedì in Eurolega in casa di Paris Basket, LIVE su Sky Sport.

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