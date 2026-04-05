Virtus ancora ko, Venezia sbanca Bologna 86-82

La Virtus Bologna è in crisi, perde 86-82 in casa contro Venezia nel posticipo della 25esima giornata di Serie A e incappa nella quinta sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni. L'Olidata resta in vetta alla classifica seppur in coabitazione con Brescia mentre l'Umana Reyer aggancia Milano al terzo posto a 34 punti, -2 dalla vetta. Per gli ospiti brillano Tessitori, 18 punti e 13 rimbalzi, e Cole, 12 con 14 assist. In casa Virtus inutili i 23 punti di Morgan

Momento molto difficile per la Virtus Bologna che perde in casa 86-82 con Venezia nel match che chiude il programma della 25a giornata di Serie A nella domenica di Pasqua. Secondo stop di fila in LBA, quinto considerando anche l'Eurolega per i bianconeri che cedono alla distanza e lasciano spazio ad un'Umana Reyer più energica e desiderosa di riscattare il ko casalingo di domenica scorsa con Trento. La squadra di Jakovljevic resta in vetta alla classifica con 36 punti, pur in coabitazione con Brescia, mentre gli orogranata sono subito dietro con 34, assieme a Milano.

La sfida è equilibrata, nessuna delle due squadre riesce a prevalere e a costruire un vantaggio significativo, e si arriva all'ultimo periodo sul 63-63. E' appunto nel quarto quarto che Venezia scava il solco decisivo con Candi, Tessitori e Parks per il +9 sul 78-69. La Virtus ha un sussulto d'orgoglio e rimonta fino all'80-80, ma qui è determinante la precisione ai liberi di Wiltjer e di Cole che mettono un possesso di divario tra le squadre e fissano l'86-82 conclusivo.

Per Venezia, alla sesta vittoria di fila in trasferta, brillano capitan Tessitori, 18 punti e 13 rimbalzi, e RJ Cole, 12 con 14 assist, senza dimenticare Parks con 15 e Wiltjer con 14 punti. In casa Virtus Bologna, che dovrà fare a meno di Vildoza per oltre un mese, non bastano i 23 punti di Morgan, i 15 di Smailagic e gli 11 di Edwards. I bianconeri sono attesi ora dall'ultimo doppio turno di Eurolega, martedì col Bayern Monaco e venerdì col Baskonia, sempre in casa e ovviamente su Sky Sport.