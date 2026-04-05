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Virtus Bologna, Luca Vildoza fuori 5-6 settimane per l'infortunio alla coscia sinistra

Basket
©Getty

Luca Vildoza dovrà osservare uno stop abbastanza lungo dopo l'infortunio alla coscia patito nella gara di Eurolega contro Valencia. L'esito degli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e l'argentino dovrà stare fermo circa 5-6 settimane. Una brutta perdita per una Virtus che è ancora senza Alessandro Pajola

Brutte notizie per la Virtus Bologna che dovrà fare a meno di Luca Vildoza per un mese abbondante dopo l'infortunio muscolare alla coscia sinistra patito nel quarto periodo del match di venerdì scorso contro Valencia nel Round 35 di Eurolega.

 

Questa la nota ufficiale diffusa dal club bianconero poco prima del match di campionato contro la Reyer Venezia: "Luca Vildoza si é sottoposto nella mattina odierna ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 settimane".

 

Questo significa che l'Eurolega di Vildoza è finita, così come la regular season di LBA che avrà la sua 30esima e ultima giornata nel fine settimana del 30 maggio. L'argentino dovrebbe tornare quindi per i playoff di campionato, un'assenza pensate per una Virtus che al momento è ancora senza Alessandro Pajola.

 

L'ex Stella Rossa e Panathinaikos tra le altre si era già fatto male circa tre settimane fa alla stessa gamba, costretto ad abbandonare il campo nel secondo quarto della gara casalinga persa col Partizan Belgrado di mercoledì 11 marzo per un problema al flessore sinistro. E prima ancora, il 6 gennaio contro lo Zalgiris, aveva riportato una lesione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia sinistra.

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