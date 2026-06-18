L’Olimpia tricolore e la fine di un ciclo: chi resta e chi invece dovrebbe partire

Battendo Venezia l’Olimpia ha conquistato il suo 32° scudetto, ma l’impressione è che in casa biancorossa si sia comunque arrivati alla fine di un ciclo. L’estate, infatti, potrebbe portare grandi cambiamenti al roster milanese, che ripartirà da Peppe Poeta in panchina e da alcune conferme così come da qualche addio importante che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni

A Milano è il momento della gioia, perché dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell’Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio è arrivato anche il trionfo in campionato. E se la vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso due sole partite, in casa Olimpia per molti versi il 32° scudetto nella storia biancorossa sembra poter coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane, infatti, il roster potrebbe cambiare forma in maniera sostanziale, tra alcuni punti fermi e tanti protagonisti che potrebbero salutare e accasarsi altrove.

Poeta e i punti fermi per la prossima stagione Il primo punto fermo per l’Olimpia è inevitabilmente coach Peppe Poeta, subentrato a stagione in corso a Ettore Messina dopo essere partito come assistente e abile nel centrare subito la doppietta Coppa Italia-Scudetto. Con lui dovrebbero rimanere capitan Pippo Ricci, Ousmane Diop, Leandro Bolmaro e Marko Gudiric. Al gruppo dei confermati dovrebbe poi aggiungersi anche Stefano Tonut, il cui rinnovo pare vicino, e Diego Flaccadori, elemento molto ambito da altre squadre di LBA ma forte di un contratto valido anche per la prossima stagione e molto apprezzato dallo staff milanese. Approfondimento Mercato Serie A: RaeQuan Battle passa a Udine