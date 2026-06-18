L’Olimpia tricolore e la fine di un ciclo: chi resta e chi invece dovrebbe partire

Battendo Venezia l’Olimpia ha conquistato il suo 32° scudetto, ma l’impressione è che in casa biancorossa si sia comunque arrivati alla fine di un ciclo. L’estate, infatti, potrebbe portare grandi cambiamenti al roster milanese, che ripartirà da Peppe Poeta in panchina e da alcune conferme così come da qualche addio importante che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni
A Milano è il momento della gioia, perché dopo la Supercoppa che aveva aperto la stagione dell’Olimpia e la Coppa Italia conquistata a febbraio è arrivato anche il trionfo in campionato. E se la vittoria nella serie contro Venezia ha chiuso dei playoff quasi dominati dai milanesi, che hanno perso due sole partite, in casa Olimpia per molti versi il 32° scudetto nella storia biancorossa sembra poter coincidere con la fine di un ciclo. Già dalle prossime settimane, infatti, il roster potrebbe cambiare forma in maniera sostanziale, tra alcuni punti fermi e tanti protagonisti che potrebbero salutare e accasarsi altrove.
Poeta e i punti fermi per la prossima stagione
Il primo punto fermo per l’Olimpia è inevitabilmente coach Peppe Poeta, subentrato a stagione in corso a Ettore Messina dopo essere partito come assistente e abile nel centrare subito la doppietta Coppa Italia-Scudetto. Con lui dovrebbero rimanere capitan Pippo Ricci, Ousmane Diop, Leandro Bolmaro e Marko Gudiric. Al gruppo dei confermati dovrebbe poi aggiungersi anche Stefano Tonut, il cui rinnovo pare vicino, e Diego Flaccadori, elemento molto ambito da altre squadre di LBA ma forte di un contratto valido anche per la prossima stagione e molto apprezzato dallo staff milanese.
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Possibili partenze e arrivi
Di Quinn Ellis, che ha scelto di tentare la carta NCAA e almeno fino alla prossima primavera giocherà a St. John’s si sapeva. Per Shavon Shields, uomo simbolo dell’Olimpia negli ultimi anni, e per altri giocatori importanti come Armoni Brooks, Josh Nebo e Zach LeDay ci sono invece le sirene di altre squadre di Eurolega fortemente interessate ai loro servizi nella prossima stagione. Da valutare, infine, la posizione di Nico Mannion, autore di una buonissima chiusura di stagione ma che potrebbe cercare maggior spazio altrove. All’Olimpia, che voci di mercato vorrebbe altresì molto vicina a nomi come Alec Peters, Darius Thompson, Jason Burnell e Nikola Akele per rinforzare il roster, dopo il tricolore potrebbe quindi arrivare una vera e propria rivoluzione.