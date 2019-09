Tutti a caccia del Lipsia, capolista di questo avvio di stagione in Bundesliga. Nel quarto turno di campionato, la prima della classe attende in casa i campioni in carica del Bayern Monaco, che inseguono a due punti di distanza. Prima della sfida della Red Bull Arena, in calendario sabato alle 18.30, ci saranno altre sei partite in calendario. Il turno si apre nella serata di venerdì con Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg e prosegue con cinque sfide alle 15.30 del sabato: il Borussia Dortmund, a quota 6 punti attende il Bayer Leverkusen (7 punti in cassa), mentre il Mönchengladbach sarà ospite del Colonia. Fari puntati anche su Mainz-Herta Berlino, Union Berlino-Werder Brema e Augsburg-Eintracht Francoforte. Due le partite in programma nella giornata di domenica: alle 15.30 il Friburgo cerca la terza vittoria di fila sul campo dell'Hoffenheim, mentre alle 18 sarà Paderborn-Schalke 04. Una Bundes tutta da seguire su Sky Sport: questo il programma della quarta giornata, con cinque partite in diretta televisiva.