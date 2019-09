BundesLand, il mondo della Bundesliga raccontato attraverso i protagonisti, le storie, i luoghi. Un vero e proprio viaggio in Germania con Valentina Mariani e Niccolò Omini per scoprire la cultura, le abitudini, i segreti di come si vive il calcio in Germania.

Gli stadi sempre pieni del campionato con la più alta media di gol segnati in Europa, i tanti nuovi talenti lanciati ogni anno, le storie legate anche agli incroci delle squadre tedesche con quelle italiane nelle coppe europee. Vedi, per esempio, quest’anno Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach.

E poi, all’interno di BundesLand, una rubrica nella rubrica: BundesFest. La festa del calcio tedesco, il weekend di Bundesliga raccontato attraverso le immagini più divertenti e curiose. Vi aspettiamo ogni martedì all’interno di Euroshow, in diretta alle 14.00 su Sky Sport24. Per non perdere più nulla.

Willkommen a Bundesland.