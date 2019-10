Nel Borussia Moenchengladbach, da solo in testa alla classifica della Bundesliga, c'è un giovane 22enne - con un cognome molto particolare - che si sta mettendo in mostra. Si tratta di Marcus Thuram, figlio di Lilian ex difensore di Parma, Juventus e nazionale francese. Il giovane Thuram, con la maglia numero 10 della formazione tedesca sulle spalle, ha segnato 3 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite di campionato contro Fortuna Dusseldorf, Hoffenheim e Augsburg. Queste ottime prestazioni gli sono valse il premio di miglior Rookie del mese di settembre nella Bundesliga. Un riconoscimento importante per il giovane, arrivato in estate in Germania dal Guingamp. Per raggiungere i trofei e i successi ottenuti da papà Lilian la strada è ancora lunghissima, ma questo è un primo, piccolo ma importante passo.