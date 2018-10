Da uno dieci all'altro, Diego Maradona consiglia Leo Messi. Ma, come spesso accade, le parole del Pibe de Oro – oggi allenatore dei Dorados, club messicano – rischiano di fare 'rumore'. "A Leo dico di non tornare più in Nazionale", ha affermato in un'intervista Clarín, "Se lìArgentina perde il Sub 15 la colpa è sua, qualsiasi cosa succede in Argentina la colpa è sua. Io consiglio a Messi di lasciare stare, di non impazzir"”, le parole di Maradona. "Se mi ha sorpreso il silenzio di Messi dopo l'eliminazione della Selección? Sì, mi piacerebbe sapere che Leo abbia mandato tutti a ca**re! Non è sua la colpa se la Nazionale non è diventata Campione del Mondo", ha aggiunto il Pibe de Oro. Che non risparmia critiche all'Argentina, iniziando dal livello delle avversarie scelte nelle amichevoli che hanno preceduto il fallimentare Mondiale in Russia, fino all’incarico provvisione di Scaloni come Commissario tecnico dell'Argentina: "Stiamo gettando via tutto il prestigio che abbiamo guadagnato in questi anni… Scaloni? Un grande ragazzo, ma come possiamo pensare che sia lui a guidare la Selección? Siamo tutti pazzi? Non è adatto a essere il Ct dell'Argentina", ha concluso Maradona nella sua intervista al Clarín.