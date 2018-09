Due a zero, in pieno recupero. Vantaggio di Baez al 91’ e bis di Angulo al 95’, nella quarta panchina di Diego Armando Maradona in Messico coi suoi Dorados de Sinaloa. “Non sono qui in vacanza, sono rinato e ci metterò il cuore” - aveva detto lui il giorno della presentazione, e per il momento le cose stanno andando piuttosto bene al “Diez” più famoso della storia del calcio. Per lui esordio subito vincente per 4-1, seguito però due ko consecutivi di cui uno è costato l’eliminazione dalla coppa nazionale. La riscossa è arrivata allora immediata contro i Leones Negros nell’ultima partita giocata del campionato di Apertura. Nello spogliatoio è dunque scattata automaticamente la festa, con lo stesso Diego Armando Maradona (a cui in Messico hanno da poco dedicato una canzone) scatenato a ballare insieme ai suoi giocatori. Scelta giusta la sua di trasferirsi a Culiacán? A giudicare da queste immagini sembra di sì.