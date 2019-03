Per alcune settimane è stato nel mirino del club per un'esperienza-bis. Alla fine, però, il Real Madrid ha optato per un altro ritorno di lusso, quello di Zinedine Zidane, e lui è rimasto, momentaneamente, a mani vuote. Serviranno ancora dei mesi per rivedere José Mourinho su una panchina importante, ma nel frattempo l'ex manager del Manchester United ha voluto commentare la scelta dei Blancos di ripuntare sul francese. "Penso che sia perfetto per il Real - ha detto lo Special One ai microfoni di El Chiringuito Tv -. Ha fatto cose fantastiche negli ultimi anni e questa è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, specialmente adesso con un nuovo progetto. Credo sia fantastico e mi auguro che tutto vada bene". Nessun rammarico, dunque, per non essere stato scelta dalla dirigenza del club campione d'Europa in carica: "Io deluso? No, perché dovrei esserlo? - ha risposto Mou -. Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto o meno. Dico che Zidane è perfetto, per me lo è. Qualcuno della società mi ha fornito spiegazioni? Quali spiegazioni? Non ho parlato con nessuno del Real".