Nella sua prima stagione al Real Madrid, Vinicius Junior sta dimostrando di avere qualità, talento e... personalità. Soprattutto nelle dichiarazioni, con le quali spesso si espone molto. Nell'ultima occasione, nel corso del programma El Larguero di Cadena Sar, ha sostenuto di essere il calciatore più forte in attività: "Il migliore al mondo sono io, poi viene Neymar", le sue parole. "Mi piacerebbe giocare con lui un giorno, non so se accadrà al Real Madrid ma spero possa succedere al più presto in Nazionale. Voglio vincere con i blancos e continuare a giocare con i migliori al mondo".

"Il Barcellona offrì più soldi, ma scelsi il Real Madrid"

Ma prima di scegliere il Real Madrid, Vinicius era stato vicino al Barcellona: "Volevano pagare di più, ma ho scelto il progetto migliore. Ho parlato anche con Marcelo e Casemiro che mi hanno aiutato a prendere questa decisione. Ho sempre pensato a cosa sarebbe stato meglio per me, io e la mia famiglia volevamo vivere a Madrid fin dall'inizio, la mia famiglia è del Real Madrid. Tutti tranne mio padre, che è del Vinicius Fútbol Club. Ora stiamo lavorando per tornare ad alti livelli e puntiamo a vincere tutto nella prossima stagione".