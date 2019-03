La nuova maglia casalinga del Barcellona per la stagione 2019-2020 potrebbe essere realtà, ma già da ora le cose non sembrano mettersi nel modo migliore. Secondo quanto rivelato dal canale Footy Headlines, sempre in prima linea in fatto di anticipazioni delle nuove divise dei club, infatti, la società catalana potrebbe aver deciso di optare in vista del prossimo anno per un restyling drastico, passando dalle classiche strisce verticali blaugrana ai quadretti (con pantaloncini blu). Una casacca dal design molto simile a quello che adotta la nazionale croata e che - se confermato - Messi e compagni dovrebbero indossare a partire dall’estate. Una scelta, quella del Barcellona, che non ha trovato d’accordo tanti dei tifosi che si sono imbattuti in un questa anticipazione piuttosto agrodolce. C’è, infatti, chi l’ha definita come “la peggiore divisa di sempre”, altri hanno invece commentato la decisione con un secco “orribile”. E c’è stato anche chi, per prenderla sul ridere, ha approfittato per associare la possibile nuova divisa al caso Ivan Rakitic, giocatore proprio della Croazia che potrebbe finire sul mercato in estate: "Penso che il Barça abbia deciso di tenere Rakitic”, ha scritto un tifoso blaugrana. Un altro, con un’abile correzione grafica, ha modificato lo sponsor “Rakuten” proprio con il nome del centrocampista. Insomma, tra sbuffi e ironie, sono davvero pochi quelli che hanno dato il loro appoggio alla decisione del Barça di cambiare.