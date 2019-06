"L'eccesso di velocità è un atteggiamento riprovevole. Nell'incidente ci sono state altre vittime oltre a chi guidava. Reyes non merita di essere omaggiato come se fosse un eroe". Il messaggio arriva da Twitter, ed è a firma Santiago Cañizares, ex portiere di Real Madrid e Valencia ed ex compagno anche di Reyes in Nazionale tra 2003 e 2006. Un post sui social arrivato dopo la ricostruzione di Mundo Deportivo, appresa dalla polizia, sull'incidente avvenuto a 237 km/h dove hanno perso la vita l'ex Siviglia e suo cugino Jonathan Reyes (mentre un altro cugino, Juan Manuel Calderón, è sopravvissuto e si trova in ospedale, ma ha riportato ustioni gravi sul 65% della superficie corporea). "Questo non significa che non mi rammarichi per quanto accaduto e che non preghi per le loro anime" - ha continuato nel suo primo tweet lo stesso Cañizares.