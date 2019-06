Lutto in Spagna per la scomparsa di José Antonio Reyes, 35enne vittima di un incidente stradale. Mancino esaltante (ribattezzato "La perla di Utrera") e recordman di vittorie in Europa League, il calciatore andaluso sta ricevendo il commosso tributo di ex compagni, squadre e istituzioni attraverso i social. Per lui un minuto di silenzio prima della finale di Champions tra Tottenham e Liverpool

LUTTO NEL CALCIO: MORTO REYES, EX REAL E ATLETICO

CHI ERA REYES: STORIA E CARRIERA

