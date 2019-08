CELTA VIGO-REAL MADRID 1-3

12' Benzema (R), 61' Kroos (R), 80' Vazquez (R), 90+1' Losada (C)

Il tabellino

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blanco; Kevin, Araujo, Costas, Olaza; Mendez, Lobotka (75' Pione Sisto), Beltran (83' Cheikh), Denis Suarez; Fernandez (88' Losada), Iago Aspas. All. Escribá

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale (75' Isco), Benzema (81' Jovic), Vinicius (69' Vazquez). All. Zidane

Ammoniti: Kevin (C), Ruben Blanco (C), Iago Aspas (C), Vinicius (R), Fernandez (C), Odriozola (R), Costas (C)

Espulsi: Modric (R)