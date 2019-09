Il capitano blaugrana ha dovuto abbandonare il match di Liga contro il Villarreal dopo il primo tempo per un problema muscolare: secondo la stampa spagnola la Pulce resterà a riposo per il prossimo impegno di campionato per cercare di recuperare in tempo per la sfida di Champions con l'Inter

