Vittorioso 2-1 martedì contro il Villarreal, il Barcellona rischia di pagare a caro prezzo un successo ritrovato nella Liga. Saliti a quota 10 punti in classifica, quattro in meno del Real Madrid capolista, i blaugrana hanno incassato l’infortunio di Lionel Messi: elongazione all’adduttore del muscolo sinistro per la Pulga, diagnosi ribadita dai controlli ai quali il fuoriclasse argentino è stato sottoposto dopo il guaio muscolare che l’ha costretto al cambio all’intervallo. "La sua disponibilità dipenderà dalla sua evoluzione", ha precisato il comunicato del Barça senza specificarne il rientro, tuttavia il Mundo Deportivo dà quasi per certa la sua assenza sabato contro il Getafe e lo pone in serio dubbio per la sfida all’Inter in Champions League (mercoledì alle 21.00 al Camp Nou). Un problema non da poco per i catalani, episodio commentato in conferenza stampa da Ernesto Valverde.

I dubbi di Valverde sul rientro di Messi

Dopo l’infortunio al soleo del gemello destro del 5 agosto, al suo primo allenamento dopo il ritorno dalle vacanze, Messi aveva accusato una ricaduta il 21 agosto prima di ricevere l’ok dai medici il 16 settembre scorso. Schierato per la prima volta da titolare in stagione contro il Villarreal, Messi è stato costretto ad un nuovo stop pur non riportando lesioni muscolari. "Come sta Leo?", la domanda posta a Valverde. "Non lo so, non so quanto può restare fuori - la replica dell’allenatore blaugrana -. Spero torni presto. Non si tratta di una lesione grave, è una piccola elongazione. Vediamo come vanno gli allenamenti e quello che succede la prossima settimana". Molto probabilmente Messi salterà la trasferta a Madrid e proverà a recuperare per l’Inter in Champions, d’altronde la presenza della Pulga è un valore aggiunto per il Barcellona: "Con lui abbiamo una gran forza - ha proseguito Valverde -, se non c’è perdiamo un giocatore assolutamente determinante. Detto questo abbiamo risorse per cavarcela. La sua assenza è un contrattempo con il quale dobbiamo convivere tirando avanti".