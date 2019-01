In realtà il racconto di Pochettino risale agli anni Ottanta, quando l’ex difensore argentino era solo un 13enne di belle speranze nel calcio: poteva forse non notarlo l’attento Bielsa nel Newell’s? Certo che no, tantomeno ricorrendo a stratagemmi originali per assicurarselo. "Hanno bussato in piena notte per un ragazzo di tredici anni - ricorda Pochettino -, hanno cercato di convincere i miei genitori a trasferirsi o a farmi vivere a Rosario, a 200 chilometri da casa. E in più volevano vedere le mie gambe". Insomma, El Loco si presentò all’una di notte all’abitazione del baby Mauricio per assicurarsi sulla sua tenuta fisica: "Mi disse che le mie gambe sembravano quelle di un buon calciatore. Ovviamente era una bugia senza cattive intenzioni". Da lì l’avvento di Pochettino tra i rossoneri di Rosario con l’avventura in prima squadra per 6 anni tra il 1988 e il 1994. Un aneddoto che non smentisce il carattere di Bielsa, allenatore particolarmente stimato dal più giovane collega: "Sarebbe bello se il Leeds arrivasse in Premier League la prossima stagione. L’ho già affrontato in Spagna ed è un piacere vederlo, salutarlo e giocarci contro. È sempre una bella sfida. La gente lo definisce 'El Loco Bielsa', ma per me non ha nulla di pazzo. Anzi, è un genio, una persona con un carisma e una personalità molto diversa da noi normali allenatori. E questo lo rende speciale". Chissà se la coppia argentina riuscirà a ritrovarsi la prossima stagione in Premier League.