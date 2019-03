Poche partite, ma tante emozioni nel sabato ridotto di Premier League a causa del contemporaneo turno di FA Cup. Si sono giocati tre match, tutti ricchi di gol e ribaltoni: il Newcastle di Rafa Benitez acciuffa il pareggio al 90' contro il Bournemouth grazie a Ritchie, dopo essere passato in vantaggio ed essere stato rimontato. Un pareggio che permette alle due squadre di restare nella zona centrale della classifica. Vittoria pesante per il Leicester sul campo del Burnley: rimasti in 10 uomini dopo appena 4' per l'espulsione di Maguire, gli uomini di Rodgers sono riusciti a spuntarla allo scadere proprio grazie Morgan, l'uomo entrato in campo per sostituirlo al centro della difesa (che ha preso il posto di Gray. Infine, pirotecnico 4-3 tra West Ham e Huddersfield: la squadra di Pellegrini va sotto 3-1, ma riesce a ribaltarla nel finale grazie ai gol dell'italiano Ogbonna e alla doppietta del "solito" Chicharito Hernandez.



Bournemouth-Newcastle 2-2

45' Rondon (N), 48' rig., 81' King (B), 90' Ritchie (N)



Bournemouth (4-4-2): Boruc; Clyne, Mepham, Ake, Daniels; Ibe (75' Solanke), Brooks, Lerma, Fraser; Wilson, King. All. Howe

Newcastle (3-4-3): Dubravka; Dummett, Lejeune, Fernandez; Ritchie, Hayden, Diame (83' Shelvey), Yedlin; Almiron (82' Mut), Rondon, Perez (73' Atsu). All. Benitez

Burnley-Leicester 1-2

33' Maddison (L), 38' McNeil (B), 90' Morgan (L)

NOTE: Espulso Maguire al 4'



Burnley (4-4-2): Heaton; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson (79' Brady), Westwood, Cork, McNeil; Barnes, Wood (70' Crouch). All. Dyche

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Chilwell, Maguire, Evans, Pereira; Maddison (64' Fuchs), Ndidi, Tielemans; Barnes (77' Mendy), Vardy, Gray (6' Morgan). All. Rodgers

West Ham-Huddersfield 4-3

15' rig. Noble (W), 17' Bacuna (H), 30', 65', Aherarne-Grant (H), 75' Ogbonna (W), 84', 90' Chicharito Hernandez

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble (60' Nasri), Rice; Antonio (46' Chicharito), Lanzini, Felipe Anderson; Arnautovic (68' Perez). All. Pellegrini

Huddersfield (4-3-3): Lossl; Lowe, Kongolo, Smith, Durm; Mooy, Stankovic, Bacuna (68' Puncheon); Pritchard, Ahearne-Grant (71' Mounie), Rowe (56' Billing). All. Siewert