FULHAM-LIVERPOOL 1-2

26' Mané (L), 74' Babel (F), 81' rig. Milner (L)

FULHAM (4-3-3): Sergio Rico; Fosu-Mensah (73' Christie), Chambers, Ream, Bryan; Anguissa, Seri (65' Sessegnon), Cairney (82' Kebano); Babel, Mitrovic, Ayite. All. Parker

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Lallana (72' Origi), Fabinho, Wijnaldum; Salah (90' Sturridge), Firmino (72' Milner), Mané. All. Klopp

Ammoniti: Bryan (F), Anguissa (F), Fabinho (L)

Liverpool pigliatutto nella 31^ giornata di Premier: con la vittoria contro il Fulham la squadra di Klopp scavalca momentaneamente il Manchester City (impegnato nei quarti di FA Cup, recupererà questa giornata il 24 aprile) in testa alla classifica. È un gol di Mané a sbloccare il risultato a Craven Cottage, decisivo un errore della difesa dei padroni di casa. Il Liverpool nel primo tempo sfiora il raddoppio con Robertson e insiste con Mané e Salah, ma non riesce a trovare il raddoppio. A sorpresa al 74' incassa addirittura il pareggio, favorito da una leggerezza della squadra avversaria: Van Dijk sbaglia il retropassaggio per Alisson, l'ex Babel ne approfitta ed è 1-1. Sarebbe una rete fondamentale per il Fulham, alla caccia disperata di punti per abbandonare il penultimo posto della classifica. Ma all'82' ecco l'azione che decide la partita e che ammutolisce Craven Cottage: Rico atterra Mané, è rigore. Milner non fallisce e porta il Liverpool a quota 76 punti in classifica, con due e una partita in più del Manchester City. Un vantaggio virtuale? Forse no, visto che la partita che la squadra di Guardiola deve recuperare è il derby contro lo United...