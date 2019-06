Cartellino rosso per 6 arbitri della Premier League, bufera che si è scatenata nel Regno Unito dopo le notizie riportate dal Sun. Come scrive il noto tabloid britannico, notizia accompagnate da una serie di immagini, un gruppo di fischietti della Premier League è finito nel mirino durante una vacanza in Indonesia raggiunta per partecipare a un torneo di golf. Ebbene, quanto emerso dall’isola di Batam sta mettendo nei guai con le rispettive famiglie gli arbitri finiti nel mirino: parliamo di Martin Atkinson e Andre Marriner, Kevin Friend e David Coote, Roger East e Graham Scott, colleghi che sono stati immortalati in un night club alla presenza di numerose ragazze del posto e qualche bicchiere di troppo. Una vicenda che sta scatenando polemiche in patria e imbarazzando le rispettive famiglie.

Bufera in Premier: notte pazza per 6 arbitri

E se il solo Coote non è sposato, alcuni degli arbitri in esame sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti compromettenti come rivela il Sun: in realtà le foto che circolano sul web sono state diffuse dalle stesse donne sui propri profili social, scatti tra i quali figura Marriner che abbraccia una ragazza seduta sulle proprie gambe in una discoteca situata nel distretto dai tanti locali a luci rosse (Nagam). "No comment" finora dell’associazione degli arbitri inglese, tuttavia il Sun ha riportato le dichiarazioni di un testimone diretto delle scene: "Era tutto molto squallido. Le ragazze erano molto giovani e gli uomini tutti abbastanza vecchi per essere i loro padri. E dal modo in cui bevevano e ballavano, avresti pensato che erano giovani calciatori, non certo degli arbitri!". Una serata folle che rischia di mettere in secondo piano il motivo per cui i 6 arbitri si trovavano in Indonesia: Atkinson organizza spesso dei tour ciclistici di beneficienza con i quali raccoglie fondi per le strutture sanitarie, nobile gesto d’attualità pure per il gruppo di colleghi che hanno donato il ricavato a un ospedale in Indonesia e ad un ospizio nel Regno Unito. Peccato che sarà la loro notte immortalata dal Sun a far discutere in Inghilterra e, soprattutto, in famiglia.