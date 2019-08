Riparte dal London Stadium la marcia del Manchester City, campione d’Inghilterra nelle ultime due edizioni dopo il recente successo nel Community Shield. Un dominio ribadito all’esordio in Premier League, 5-0 rifilato a domicilio al West Ham schiantato tra gol ed episodi Var: prima rete annullata nella storia del torneo a Gabriel Jesus dalla tecnologia, protagonista pure in occasione del 3-0 convalidato a Sterling e della ripetizione del rigore trasformato da Aguero. Un match a suo modo storico quello che conferma lo strapotere degli uomini di Guardiola, trascinati dallo scatenato Sterling (tripletta) e dall’immediata replica al Liverpool che aveva schiantato il Norwich nel primo assaggio di Premier.

Hammers dell’ex Pellegrini aggressivi in avvio, ma i Citizens prendono subito il controllo del match: funziona il consolidato 4-3-3 di Guardiola, assetto dove Mahrez risulta il più vivace nel tridente mentre la new entry Rodri assorbe rapidamente i ritmi della Premier League. Il primo squillo respinto da Fabianski è del nazionale algerino, risparmiato a Wembley contro il Liverpool per non rischiare all’antidoping (incertezza sul farmaco adottato per curare un’infezione agli occhi). Lo stesso Mahrez ispira David Silva che non trova la porta e ci riprova al 21’, mancino sull’esterno della rete. Quattro minuti più tardi ecco il vantaggio del City: discesa di Walker sulla destra che mette al centro, deviazione errata di Diop verso la propria porta ma l’ultimo tocco è di Gabriel Jesus. Ammutolito il pubblico del West Ham, inconsistente la replica dei padroni di casa mentre la corazzata d’Inghilterra sfiora il bis con De Bruyne prima dell’intervallo.

Vantaggio minimo alla pausa, risultato decisamente arrotondato nei secondi 45’ nonostante i cambi in rapida successione adottati da Pellegrini. Al 51’ Sterling lascia la sua prima firma nel match grazie a De Bruyne, illuminante nell’assist del raddoppio. Due minuti più tardi ecco il primo storico gol annullato dal Var in Premier League, decisione che vanifica la rete di Gabriel Jesus complice il fuorigioco millimetrico dello stesso Sterling. Padroni di casa che potrebbero rientrare in partita al minuto 73, peccato che Ederson si confermi un portiere superlativo opponendosi a distanza ravvicinata ad Hernandez e Lanzini. Sliding doors che premiano nuovamente Sterling stavolta graziato dal Var, che assegna il tris confermando la regolarità della sua posizione in area. Var che torna protagonista in occasione del rigore di Aguero, parato nel primo tentativo da Fabianski ma ripetuto e trasformato a causa della prematura invasione in area di Rice. E ai titoli di coda c’è spazio per il definitivo 5-0 dello scatenato Sterling, hat trick e uomo partita che rinnova il duello al vertice col Liverpool.