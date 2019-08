Da due anni il Manchester City di Pep Guardiola guarda tutti dall’alto verso il basso, una formazione formata da grandi campioni e completa in ogni reparto. Secondo José Mourinho, però, la forza del Citynon si ferma solamente all’undici titolare, ma anche alla sua panchina: "Penso che le squadre in grado di vincere il titolo in Premier League siano quattro" ha detto Mou, nuovo opinionista di Sky Sports UK. "Manchester City, Tottenham, Liverpool e la squadra B del Manchester City. Durante la partita contro lo West Ham ho guardato la panchina del City, vedendo i giocatori che non sono neanche entrati in campo, credo che anche la squadra B del City potrebbe lottare per il titolo".

Le altre squadre lontane dalle top-3

Guardiola infatti voltandosi indietro poteva scegliere tra una rosa di nomi eccellenti: Aguero, Cancelo, Foden, Gundogan, Otamenti e Bernardo Silva, senza considerare l'infortunato Leroy Sané. Nomi che secondo Mourinho potrebbero competere direttamente con le altre squadre della Premier League. Sulle possibili sorprese invece l'allenatore portoghese non vede altre pretendenti: "Non credo che Chelsea o Manchester United riuscirebbero a resistere nel lungo periodo per la corsa al titolo. Nonostante alcuni buoni giocatori per me rimane difficile anche pensare all’Arsenal nella corsa alla vittoria finale".