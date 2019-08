La parata decisiva sul rigore di Abraham che consegna la Supercoppa Europea al Liverpool, Klopp che lo esalta citando Rocky, lo strano infortunio dopo la scivolata di un tifoso-invasore e, infine, la papera clamorosa contro il Southampton. La settimana da montagne russe di Adrian San Miguel de Castillo si chiude con un errore nei minuti finali di Saints-Liverpool. Al minuto 83 il portiere spagnolo riceve palla in area di rigore, tarda il rinvio e poi scaraventa il pallone addosso a Danny Ings, che segna così il più facile dei gol. Per fortuna dei Reds la papera di Adrian non è costata i tre punti: il Liverpool ha comunque vinto 2-1 trascinato da Mané e Firmino. Ma di certo l'episodio non sarà piaciuto a Klopp, che questa volta potrebbe pronunciare "Adriaaannn!" con un tono diverso da quello di tre giorni fa a Instanbul. E pensare che l'ex West Ham non avrebbe dovuto nemmeno giocare: era stato messo ko da un tifoso durante i festeggiamenti post Supercoppa. Ma nella sua settimana da montagne russe, il sostituto di Alisson non poteva farsi mancare neanche un momento così.