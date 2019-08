Buona la terza. L’Aston Villa conquista i primi tre punti della sua Premier League condannando l’Everton alla prima sconfitta stagionale. Al Villa Park basta un gol per tempo ai Villans per superare i Toffies: nel primo tempo segna Wesley Moraes, chiude i conti nel recupero El Ghazi. Circa 35 minuti (recupero compreso) per Moise Kean: l’ex Juve non ha avuto grosse occasioni, ma ha servito un assist al bacio per Walcott. Un cross dalla sinistra per l'attaccante inglese, che però ha sprecato da due passi.