Sarà un week end di grande calcio estero su Sky Sport, che trasmetterà in esclusiva 11 incontri tra Premier League e Bundesliga tra il 23 e il 25 agosto. In Inghilterra il match clou è Liverpool-Arsenal, una sfida che vale il primato: Reds e Gunners guidano la classifica a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Appuntamento domani alle ore 18.30 (diretta su Sky Sport Football e in 4K HDR per i clienti Sky Q). La terza giornata inizia questa sera con il Friday Night Aston Villa-Everton. Domani, oltre al big match di Anfield, Sky trasmetterà il lunchtime match tra Norwich City e Chelsea e la partita del Manchester United, impegnato alle 16 a Old Trafford contro il Crystal Palace. Domenica le altre big: il Manchester City sarà impegnato in casa del Bournemouth, mentre Il Tottenham affronterà in casa il Newcastle.

Dall’Inghilterra alla Germania, dove il menù della seconda giornata offre un interessante Schalke 04-Bayern Monaco. I bavaresi provano a conquistare i primi tre punti della stagione dopo il pareggio all’esordio. Ma il week end di Bundesliga sarà aperto dal Borussia Dortmund, che questa sera farà visita al Colonia. Di seguito il programma completo con orari, guida tv e telecronaca.