TOTTENHAM-NEWCASTLE 0-1

27' Joelinton

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters (62' Eriksen), Alderweireld, Sanchez, Rose (88' Davies); Winks, Sissoko; Lucas, Lamela (62' Lo Celso), Son; Kane. All. Pochettino

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Lacelles (82' Fernandez), Dummett; Krafth, Hayden, Saint-Maximin (17' Atsu), Longstaff, Ritchie; Almiron, Joelinton (88' Muto). All. Bruce

Dopo il pareggio contro il Manchester City, il Tottenham fallisce l'appuntamento con la vittoria perdendo, in casa, contro pronostico dal Newcastle. Pochettino senza Alli (ancora infortunato), Eriksen (per scelta tecnica), recupera Son e lo manda in campo negli undici titolari. Gli Spurs provano ad accelerare soprattutto sulle corsie ma è Lamela a mancare per dare qualità offensiva il gioco. E nel momento in cui il Tottenham aveva provato a far capire al Newcastle quale sarebbe stato il tema tattico della gara, è arrivato il gol di Joelinton che si è presentato a tu per tu con Lloris e non ha fallito la preziosa occasione. Nella ripresa entrano Eriksen e Lo Celso, il Tottenham si riversa completamente nella metà campo avversaria. Kane protesta per un fallo in area di rgore, il Var, dopo consulto, lascia proseguire. Poi è Lucas a fallire una clamorosa palla gol dal centro dell'area di rigore calciando oltre la traversa. Gli ultimi 10' sono completamente di forcing da parte degli Spurs che, comunque, si espongono al contropiede degli ospiti ispirati dalla velocità e dalla qualità di Joelinton. A White Hart Lane finisce con il colpo esterno del Newcastle che conquista i primi tre punti del suo campionato. Per il Tottenham c'è ancora molto da migliorare.