Più di cinquantamila persone hanno salutato all'Etihad Vincent Kompany, ora ufficialmente un ex calciatore. Balotelli di nuovo a Manchester, ma senza giocare. Solo venti minuti per i big Aguero e David Silva, con Guardiola in panchina. Avversari gli All Stars della Premier League, dove non sono mancati i vecchi "nemici" dello United

