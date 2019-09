Una nuova super statistica per CR7, non l'unica conquistata contro la Lituania. Per lui gol numero 93 nel calcio internazionale, davanti agli 84 di Puskas e dietro solo al recordman di sempre, l'iraniano Ali Daei primo a quota 109. Quaranta sono invece le diverse nazionali a cui CR7 ha segnato, dopo essere diventato il primo portoghese della storia a segnare quattro o più gol nella stessa partita… per due volte! (dopo il poker a Andorra nel 2016). Per CR7 sono anche 32 gol nelle ultime 27 partite giocate col Portogallo, per l'ottava volta ha segnato una tripletta in nazionale (sei delle quali oltre i trent'anni), realizzando così un terzo degli hat-trick di tutta la storia del calcio portoghese (otto su ventiquattro).