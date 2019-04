Sarà per il suo eterno amore verso l’Inter, sarà per il triplete nerazzurro o per quel gesto provocatorio allo Stadium dopo la vittoria del suo Manchester United, ma di fatto José Mourinho e la Juventus non si sono mai amati particolarmente (per usare un eufemismo). In un’intervista rilasciata a "Russia Today", l’allenatore portoghese evidenzia gli errori dei bianconeri contro l’Ajax, nel match che ha portato all’eliminazione della squadra di Allegri dalla Champions League. "La Juventus ha permesso all’Ajax di esprimere in pieno il suo potenziale – spiega Mourinho –. I bianconeri hanno lasciato giocare gli olandesi con tutta la loro qualità. I calciatori dell’Ajax saranno anche giovani, è vero, ma hanno comunque esperienza in Europa League. Prima della vittoria a Torino nessuno li considerava un avversario valido da rispettare, anche per questo li hanno lasciati giocare e adesso si ritrovano in semifinale di Champions League. De Ligt? Sembra un giocatore molto più esperto rispetto alla sua età reale, è un difensore fantastico, fisicamente è molto forte".