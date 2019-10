Serie D, i risultati di 7^ e 8^ giornata: il Palermo fa 7 su 7, ko anche il Biancavilla

La squadra di Pergolizzi infila la settima vittoria su altrettante partite di campionato e allunga in vetta alla classifica approfittando del passo falso dell’Acireale. I rosanero hanno battuto la squadra di Mascara, in una gara dove succede tutto nei primi cinque minuti

Inarrestabile, il Palermo, che conquista la settima vittoria di fila e si conferma sempre più capolista nel girone I. Al Barbera è stato il Biancavilla a farne le spese, con i catanesi che presentavano il nuovo allenatore Giuseppe Mascara in panchina. Le tre reti dell'incontro vengono segnate tutte nei primi cinque minuti di partita. A passare in vantaggio è proprio il Biancavilla grazie all'autogol di Crivello, ma la squadra di Pergolizzi la ribalta subito: Ricciardo pareggia di testa al 3', mentre due minuti più tardi ci pensa Santana a fissare il punteggio sull'1-2 finale in favore dei rosanero, che allungano sull’Acireale sconfitto a Roccella.

Girone A, 7^ giornata

Borgosesia – Lirgona 1-1, Bra – Prato 1-0, Caronnese – Chieri 3-2, Fezzanese – Verbania 1-0, Ghivizzano Borgoamozzano – Casale 0-0, Lavagnese – Seravezzi Pozzi 3-1, Lucchese – Savona 1-0, Real Forte Querceta – Sanremese 0-1, Vado – Fossano 0-1.

Classifica: Fezzanese 15, Ghivizzano Borgoamozzano 14, Prato 13, Chieri 12, Sanremese 12, Fossano 11, Caronnese 11, Real Forte Querceta 11, Borgosesia 10, Casale 9, Seravezzi Pozzi 9, Savona 8, Ligorna 8, Lucchese 7, Lavagnese 6, Vado 6, Verbania 4, Bra 3.

Girone B, 8^ giornata

Brusaporto – Villa Valle 0-0, Castellanzese – Ponte San Pietro 5-2, Folgore Caratese – Scanzorosciate 1-0, Legnano – Pro Sesto 1-2, Levico Terme – Caravaggio 1-3, Milano City – Inveruno 1-3, Nibionnoggiono – Arconatese 0-1, Tritium – Sondrio 2-0, Virtus Bolzano – Dro Alto Garda 2-1, Virtus Ciserano – Seregno 3-2.

Classifica: Pro Sesto 19, Seregno 17, Folgore Caratese 17, Sondrio 14, Scanzorosciate 14, Tritium 13, Legnano 13, Brusaporto 13, Arconatese 13, Nibionoggiono 12, Virtus Ciserano 12, Caravaggio 10, Ponte San Pietro 9, Castellanzese 7, Levico Terme 6, Villa Valle 6, Virtus Bolzano 5, Milano City 4, Dro Alta Garda 4.

Girone C, 8^ giornata

Ambrosiana – Belluno 2-1, Cjarlins Muzane – Campodarsego 2-4, Delta Porto Tolle – Legnago Salus 2-0, Este – Chions 2-1, Montebelluna – Villafranca Veronese 0-0, San Luigi – Adriese 1-6, Tamai – Cartigliano 2-2, Clodiense Chioggia – Luparense 1-1, Union Feltre – Caldiero Terme 0-0, Vigasio – Mestre 1-2.

Classifica: Cartigliano 17, Luparense 16, Campodarsego 16, Adriese 15, Clodiense Chioggia 14, Caldiero Terme 14, Ambrosiana 13, Legnago 12, Cjarlins Muzane 12, Mestre 11, Union Feltre 10, Este 10, Vigasio 10, Delta Porto Tolle 9, Belluno 9, Villafranca Veronese 8, Chions 8, Montebelluna 5, Tamai 3, San Luigi 1.

Girone D, 7^ giornata

Alfonsine – Sammaurese 1-1, Breno – Ciliverghe 3-0, Correggese – Vigor Carpaneto 1-1, Crema – Sasso Marconi 2-2, Fiorenzuola – Forlì 1-0, Mantova – Sporting Franciacorta 4-2, Mezzolara – Fanfulla 1-1, Progresso – Lentigione 0-1, Savignanese – Calvina Sport 1-3.

Classifica: Mantova 19, Fiorenzuola 17, Correggese 14, Lentigione 13, Breno 13, Mezzolara 13, Crema 13, Fanfulla 12, Progresso 10, Ciliverghe 8, Sporting Franciacorta 7, Forlì 6, Sasso Marconi 6, Alfonsine 6, Sammaurese 5, Calvina Sport 3, Savignanese 3, Vigor Carpaneto 3.

Girone E, 7^ giornata

Albalonga – Sporting Club Trestina 3-2, Bastia – Ponsacco 1-0, Flaminia – Grassina 1-0, Cannara – Aquila Montevarchi 5-3, Follonica Gavorrano – Aglianese 2-2, Monterosi – Grosseto 3-0, Sangiovannese – Foligno 1-0, Scandicci – Pomezia 2-0, Tuttocuoio – San Donato Tavarnelle 1-1.

Classifica: Monterosi 16, Albalonga 15, Scandicci 14, Grosseto 14, Sangiovannese 13, Foligno 13, Sporting Club Trestina 11, Ponsacco 10, Aglianese 9, San Donato Tavarnelle 8, Cannara 8, Grassina 8, Follonica Gavorrano 8, Flaminia 7, Aquila Montevarchi 6, Pomezia 5, Bastia 5, Tuttocuoio 1.

Girone F, 7^ giornata

Porto S. Elpidio – Campobasso 2-1, Cattolica – Real Giulianova 2-3, Matelica – Sangiustese 0-1, Montegiorgio – Chieti 1-1, Olympia Agnonese – Atletico Fiuggi 2-1, Pineto – Jesina 2-0, Recanatese – Avezzano 1-0, Tolentino – S.N. Notaresco 0-1, Vastese – Vastogirardi 2-3.

Classifica: S.N. Notaresco 18, Recanatese 18, Vastogirardi 13, Porto S. Elpidio 13, Pineto 11, Montegiorgio 11, Vastese 10, Chieti 10, Real Giulianova 9, Matelica 9, Olympia Agnonese 9, Sangiustese 8, Campobasso 8, Avezzano 7, Tolentino 7, Atletico Fiuggi 5, Jesina 2, Cattolica 2.

Girone G, 7^ giornata

Portici – Torres 0-2, Budoni – Turris 2-2, Cassino – Trastevere 1-1, Anagni – Arzachena 2-2, Lanusei – Vis Artena 0-1, Muravera – Latina 2-0, Ostia Mare Lido – Ladispoli 1-0, Tor Sapienza – Team Nuova Florida 1-1, Sassari Calcio – Aprilia Racing Club 3-1.

Classifica: Sassari Calcio 18, Turris 17, Ostia Mare Lido 14, Cassino 13, Aprilia Racing Club 13, Torres 12, Trastevere 10, Latina 9, Vis Artena 9, Muravera 8, Tor Sapienza 8, Portici 7, Team Nuova Florida 7, Lanusei 7, Budoni 7, Arzachena 6, Anagni 5, Ladispoli 3.

Girone H, 7^ giornata

Agropoli – Fidelis Andria 0-2, Audace Cerignola – Bitonto 0-0, Brindisi – Foggia 1-1, Casarano – Sorrento 0-0, Fasano – Francavilla 2-0, Gravina – Gladiator 1-4, Val d’Agri – Nardò 3-1, Nocerina – Gelbison 0-0, Taranto – Team Altamura 1-0.

Classifica: Fasao 15, Foggia 14, Gelbison 13, Bitonto 13, Brindisi 13, Gladiator 12, Fidelis Andria 12, Taranto 12, Casarano 10, Gravina 10, Sorrento 9, Audace Cerignola 8, Nocerina 8, Agropoli 8, Team Altamura 7, Val d’Agri 6, Nardò 3, Francavilla 2.

Girone I, 7^ giornata

Biancavilla – Palermo 1-2, Cittanovese – ACR Messina 2-1, Corigliano – Nola 2-5, Messina – Giugliano 1-0, Licata – Savoia 0-2, Marina di Ragusa – Troina 0-1, Marsala – Castrovillari 4-4, Roccella – Acireale 1-0, San Tommaso – Palmese 2-1.

Classifica: Palermo 21, Acireale 15, Troina 15, Savoia 14, Licata 14, Biancavilla 13, Nola 12, Cittanovese 10, ACR Messina 10, Giugliano 10, Messina 9, San Tommaso 7, Corigliano 7, Castrovillari 5, Marsala 5, Roccella 5, Marina di Ragusa 4, Palmese 1.