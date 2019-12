Ziyech gli regala la maglia di Lille-Ajax, il ragazzo la vende su Ebay

Quanto vale una maglia indossata dal proprio idolo in Champions League? Per molti ha un valore affettivo, che va al di là di qualsiasi discorso economico. Per qualcun altro è un cimelio da conservare gelosamente a casa o, magari, da incorniciare addirittura. Per qualcuno una maglia da indossare quando si gioca con gli amici a calcetto. Ma c'è anche chi, dopo aver avuto la fortuna di riceverla in dono a fine partita, preferisce venderla su internet per ricavarne un bel gruzzoletto. È quello che ha fatto un giovane tifoso che, al termine di Lille-Ajax, aveva ricevuto da Hakim Ziyech la maglia indossata per giocare quella partita. Il ragazzo, anziché tenerla per sé, ha deciso di metterla in vendita su Ebay. "La maglia è rimasta esattamente com’era", ha scritto sull'annuncio che è stato dopo poco tempo cancellato prima di essere rimesso successivamente ma a una base di partenza superiore. E in poche ore l'asta ha addirittura superato i 2 mila euro.