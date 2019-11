10/21

TAKEFUSA KUBO (Maiorca, in prestito dal Real Madrid/Giappone). La carta d'identità recita 4 giugno 2001, ma nonostante la giovane età deve già fare i conti con l'etichetta di 'nuovo Messi'. Il giapponese era finito proprio nel giro di un intrigo con il Barça qualche anno fa, ma alla fine la trattativa non andò in porto. Ha così debuttato da professionista con la maglia del Tokyo, prima di compiere quest'estate il grande salto in Europa. Ad acquistarlo il Real Madrid che, per farlo crescere, ha deciso di girarlo in prestito al Maiorca. E il giapponese, in Liga, non sta affatto deludendo. Brevilineo dotato di grandi colpi, ha già raccolto 10 presenze fin qui: nell'ultima sfida, contro il Villarreal, ha segnato un gol e un assist